Ответ Насралле: Нетаниягу сделал заявление о возможности начала гражданской войны в Израиле

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отреагировал на речь Хасана Насраллы, в которой лидер «Хизбаллы» хвастался, что гражданская война между левыми и правыми вскоре свергнет израильский режим.

«Я слышал, как Насралла с удовлетворением говорил, что приближается гражданская война. Я говорю Насралле, что этого не произойдет. Потому что мы действительно братья. Мы живем в условиях демократии, и иногда возникают споры, но мы остаемся сильной и динамичной демократией», — заявил он.

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Еще мы писали, что лидеры коалиции назвали «военным переворотом» попытки отстранить Нетаниягу.