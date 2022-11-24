В Хевроне похищены три человека: полиция расследует происшествие

Выстрелами в воздух и угрозами неизвестные заставили троих жителей Хеврона сесть в машину и похитили их. Позже пострадавших обнаружили избитыми.

Трое жителей Хеврона в возрасте 17, 19 и 28 лет были похищены ночью несколькими мужчинами, когда они находились на территории комплекса в Кфар-Йерке.

Об этом сообщает Maariv.

Полиция заявила, что похитители стреляли в воздух и угрозами заставили троих человек сесть в машину.

Вскоре похищенных нашли недалеко от места похищения, избитых, в синяках. Им оказали помощь и эвакуировали для лечения в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

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