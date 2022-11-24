В Хевроне похищены три человека: полиция расследует происшествие

Трое жителей Хеврона в возрасте 17, 19 и 28 лет были похищены ночью несколькими мужчинами, когда они находились на территории комплекса в Кфар-Йерке.
Об этом сообщает Maariv.
Полиция заявила, что похитители стреляли в воздух и угрозами заставили троих человек сесть в машину.
Вскоре похищенных нашли недалеко от места похищения, избитых, в синяках. Им оказали помощь и эвакуировали для лечения в медицинский центр Галилеи в Нагарии.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
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