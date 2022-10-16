Овца атаковала 70-летнюю женщину возле Беэр-Шевы: пострадавшая в критическом состоянии

Жительница незарегистрированного бедуинского поселка к востоку от Беэр-Шевы стала жертвой нападения овцы, из-за чего она оказалась в больнице.

16 октября, в воскресенье, 70-летняя работала в загоне для скота, во время чего к ней приблизилась овца и начала драться. Вследствие этого женщина получила тяжелую травму головы.

Об этом сообщает издание «Детали».

На место происшествия прибыли парамедики, заставшие пострадавшую в критическом состоянии и без сознания. Женщину решили подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, погрузить в искусственную кому и доставить в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве, благодаря чему ее состояние слегка стабилизировалось. Сейчас медики пытаются спасти ее жизнь.

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