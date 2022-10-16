В Герцлии женщину укусила гигантская змея, выползшая из унитаза

Из унитаза в жилом доме вылезла огромная гадюка и укусила не ожидавшую нападения женщину. Пострадавшую срочно доставили в больницу.

Гигантская змея-гадюка вылезла из унитаза и укусила женщину.

Об этом сообщает ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Это произошло в израильском городе Герцлия. Женщину срочно доставили на лечение в больницу.

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