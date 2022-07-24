На этой неделе ожидаются огромные пробки между Хайфой и Тель-Авивом: озвучена причина

С сегодняшнего утра (воскресенье) до конца недели (24-30/07) Израильские железные дороги закроют движение поездов между Хайфой и Тель-Авивом из-за ремонтных работ.
В Минтрансе заявили, что сроки проведения работ намеренно назначены на летние месяцы, поскольку в эти месяцы происходит «естественное уменьшение количества поездок».
Поезда линии Биньямина — Реховот/Беэр-Шева —будут начинать и заканчивать свой путь на станции Нетания и не будут останавливаться на станции Биньямина.
Поезда, следующие по маршруту Нагария — Модиин, будут действовать на участках Нагария — Биньямина и Тель-Авив (Ха-Университа) — Модиин.
Поезд Нагария — Беэр-Шева: от Нагарии до Биньямины и от Герцлии до Беэр-Шевы.
Поезд Кармиэль — Беэр-Шева: от Кармиэля до станции Хоф ха-Кармель в Хайфе и от Герцлии до Беэр-Шевы.
Ожидается, что движение поездов вернется в нормальное русло в воскресенье, 31.07.22, с возобновлением движения. В Минтрансе, осведомленном об ожидаемых на этой неделе огромных пробках, поблагодарили участников дорожного движения за терпение и извинились за «временные неудобства».
Напомним, что The Jerusalem Post назвал основные моменты в культурной жизни Иерусалима на этой неделе. Выбирайте все, что вам нравится: от кинопоказов и концертов до обучающих уроков по резьбе и увлекательных экскурсий.