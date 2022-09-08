Озвучен топ-5 новых национальных приоритетов Израиля для инвестиций

Продукты питания, энергия и космические технологии входят в пятерку новых национальных приоритетов Израиля в области НИОКР.

Израиль определил пищевые технологии, возобновляемые источники энергии и космические технологии в числе пяти новых национальных приоритетов для значительных инвестиций в течение следующих пяти лет.

Список национальных приоритетов определяет государственное финансирование гражданских исследований и разработок (НИОКР), при этом особое внимание уделяется приоритетным областям.

Список приоритетных областей был представлен на этой неделе министром инноваций, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн министерскому комитету Кнессета по науке и технологиям.

Совет выбрал четырнадцать областей, в первую пятерку вошли пищевые технологии, возобновляемые источники энергии и хранение энергии, биоконвергенция (технологии, применяемые в области биологии в сочетании с инженерией, такой как электроника, вычислительная биология, физика, нанотехнологии и материаловедение), гражданские космические технологии и «голубые технологии» — использование моря в качестве национального ресурса.

Расширенный список включает умные города, образовательные технологии, управление отходами и экономику замкнутого цикла, а также полупроводники.

Министерство инноваций, науки и технологий будет продвигать национальные программы в приоритетных областях и распределять около 180 миллионов шекелей (52,4 миллиона долларов США) в год в виде исследовательских грантов, уделяя особое внимание этим областям.

Хилла Хаддад Хмельник, генеральный директор министерства, заявила в своем заявлении: «Научно-технологическое лидерство Израиля имеет решающее значение для его гражданской устойчивости, и крайне важно, чтобы мы поддерживали и укрепляли его».

Хаддад Хмельник сказала, что список «послужит основой для политики и работы министерства в ближайшие годы, а также будет информировать все соответствующие государственные органы в этом контексте».

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