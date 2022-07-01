Победа водителей автобусов: профсоюз договорился о повышении зарплат

Транспорт теперь будет работать без перебоев — забастовка водителей закончилась успехом. Они добились повышения зарплаты на 50 шекелей в час.

Забастовки водителей автобусов прошли для них не зря. Профсоюз договорился с правительством о повышении минимальной зарплаты для водителей до 50 шекелей в час.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Профсоюз также смог договориться о дополнительных выплатах. Сообщается, что в ближайшие два года водители будут получать единоразовые выплаты по 9500 шекелей в год.

Почти месяц тянулись процессы переговоров-забастовок. Однако перспектива близких выборов ускорила процесс согласования требований, и водители получили то, к чему они так долго шли.

«Курсор» сообщал, что в Израиле проходит забастовка водителей автобусов Супербас и Электа Афиким. Забастовка началась в 5:00 и продлится до 8:00. Водители протестуют против условий их труда и требуют повысить с 44 шекелей в час.

Также мы писали, что забастовка водителей набирает силу: видео с места событий. Протестующие водители отказываются работать в нынешних условиях, они продолжают свою забастовку, размахивают флагами и клеймят позором министра транспорта Мейрав Михаэли, которая игнорирует их обращения.

Напомним, ранее сообщалось, «Испражняемся в бутылки и баки»: водители автобусов угрожают эскалацией протеста. Протест водителей автобусов нарастает, и после трех недель борьбы за условия их занятости и личной безопасности сегодня на большей части страны имеют место перебои в движении.