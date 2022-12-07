Озвучены ТОП-запросы израильтян в Google в 2022 году

Тенденции израильского поиска в Google в 2022 году сигнализируют скорее о возвращении к нормальной жизни.

Согласно всестороннему обзору тенденций поиска Google в Израиле за 2022 год, Чемпионат мира по футболу 2022 года , который проходит всего 30 дней в ноябре и декабре, возглавил список тем, которые израильтяне искали в Google в этом году.

За чемпионатом мира последовала Worlde — популярная ежедневная игра в угадывание слов, которая покорила мир — в списке ТОП-10 самых популярных поисковых запросов Google независимо от категории.

Другими примечательными темами, попавшими в первую десятку, были реалити-шоу «Большой брат», занявшее третье место, война в Украине — 6-е место, результаты выборов в Израиле — 7-е место, тесты на COVID — 9-е место.

После преодоления пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах эти тенденции Google показывают, что 2022 год ознаменовался скорее возвращением к нормальной жизни: веб-сайт о путешествиях Skyscanner был 5-й по популярности темой в Израиле после того, как путешествия были в значительной степени недоступны из-за пандемии, в то время как тестирование на COVID и протоколы, которые были такой важной частью повседневной жизни в течение многих лет, стали меньше гуглить.

Когда дело дошло до известных личностей, которые скончались в 2022 году, английская королева Елизавета II — самый продолжительный монарх Соединенного Королевства — стала, пожалуй, самой заметной потерей в мире. Тем не менее, она заняла лишь 10-е место в поиске умерших в Израиле, а 1-е место принадлежит израильскому музыканту Цвике Пику. Джеффри Дамер, который умер в 1994 году, но в этом году снова стал известен общественности благодаря сериалу Netflix, вдохновленному его историей, занял 5-е место.

Известное израильское телешоу «Фауда», получившее международное признание после своего успеха на Netflix, было самым популярным телешоу в израильских поисковых запросах Google, поскольку в июле этого сериала начался четвертый сезон. Другой популярный израильский сериал, «Тегеран», занял 3-е место в аналогичных поисковых запросах, а популярная американская программа «Манифест» оказалась на 2-м месте. Феномен Netflix «Очень странные дела», выпустивший свой четвертый сезон в начале этого года, стал 5-м по популярности телешоу года в Израиле в Google.

Что касается фильмов, палестинский фильм «Салон Худы» стал самым популярным фильмом года в Израиле. Жанр супергероев занял большую часть списка популярных фильмов: Бэтмен оказался на 4-м месте, Черный Адам — на 7-м месте, Доктор Стрэндж 2 — на 8-м месте.

21-летний лидер новой израильской политической партии «Пламенная молодежь» Хадар Мухтар возглавил список людей, которых израильтяне искали в Google. Другими политиками в списке популярных людей являются депутат Кнессета Итамар Бен Гвир (3-е место) и президент россии владимир путин* (8-е место). Если оценивать поиски только политиков, путин занял 3-е место среди ТОП-запросов — по сравнению с президентом Украины Владимиром Зеленским, занявшим 8-е место, после Джо Байдена и Бецалеля Смотрича.

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