В США отреагировали на решение о строительстве новых поселений в Иудее и Самарии

Решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Высокопоставленный представитель администрации США раскритиковал решение кабинета безопасности Израиля разрешить строительство девяти новых поселений в Иудее и Самарии в ответ на теракт в Неве-Яакове.

Об этом сообщает Israel National News.

«Наша позиция по этим вопросам была четкой и последовательной. Мы решительно выступаем против расширения поселений, и мы глубоко обеспокоены сообщениями о процессе легализации аванпостов, которые являются незаконными по израильскому законодательству», — сказал высокопоставленный чиновник.

Он также сообщил, что США запросили у израильского правительства «дополнительную информацию о том, что на самом деле было решено».

Как сообщал Курсор, накануне Кабинет министров одобрил постройку девяти поселений в Иудее и Самарии. Соответствующее решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

В кампании под названием «Движение на восток» Движение за суверенитет утверждает, что лучшее решение жилищного кризиса — это строительство в Иудее и Самарии. Те, кто подписал заявление, поставили свое имя под текстом, в котором говорилось: «Недостаток цен на жилье в центре страны требует масштабного строительства в прилегающих районах Иудеи и Самарии».

Декларация касалась, в частности, маршрута между Тель-Авивом и поселением Ариэль, расположенным в глубине региона Самария.

Кроме этого, Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме. Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.

Напомним, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена.