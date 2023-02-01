ПА призывает демонтировать Израиль

Палестинская администрация, ООП и Палестинский национальный комитет BDS (BNC) на прошлой неделе призвали «народы мира и их демократические и прогрессивные силы» активно участвовать в Движении BDS против Израиля и «демонтировать израильскую систему поселенческого колониализма, апартеида и военной оккупации».

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Совместное заявление ПА-ООП-БДС требует «демонтажа израильского режима поселенческого колониализма и апартеида». В их коммюнике сионизм называется «расистской идеологией геноцида, поощряющей терроризм и фашизм».

Генерал в отставке Йосси Купервассер, старший менеджер проекта Иерусалимского центра по связям с общественностью (JCPA) и бывший глава исследовательского отдела военной разведки ЦАХАЛа, сказал, что «коммюнике призывает к прямому уничтожению Израиля и восхваляет терроризм».

Призывы к бойкоту возникли в результате серии конференций и встреч, на которых Министерство юстиции ПА и ООП присоединились к BNC, чтобы обсудить свою «повестку дня против апартеида».

Первая конференция была проведена в Аль-Бире, городе, расположенном рядом с Рамаллой, под девизом «На пути к глобальному фронту борьбы и ликвидации израильского апартеида». Вторым мероприятием была «Пресс-конференция, посвященная объявлению о созыве Первой национальной конференции и Подготовительного комитета по борьбе с апартеидом и поселенческим колониализмом».

Ранее Орит Строк заявил, что Палестинская администрация «руководит терактами».

«Курсор» сообщал, что Аббас представил Блинкену список требований к уступкам Израиля.