Палестинская администрация «руководит терактами» — Орит Строк

Министр поселений Орит Строк заявила, что «свод законов Палестинской Администрации содержит вещи, написанные во времена нацистской Германии». Она также обвинил ПА в подстрекательстве к атакам.

Об этом сообщает INN.

«Важно, чтобы мы знали, с кем мы сталкиваемся. Важно, чтобы мы понимали, откуда исходят эти атаки. Атака за атакой, за атакой. Это не совпадение, это не атаки «одинокого волка». Руководящая рука здесь, и эта рука — рука Палестинской автономии. В понедельник вечером бывший советник Арафата стоял на трибуне Кнессета и обвинил нас в принятии закона, противоречащего международному праву», — сказала Строк.

«Он осмеливается говорить, что мы противоречим международному праву, когда он, как советник Арафата, несет ответственность за единственную в мире книгу законов, которая требует, призывает и вознаграждает за убийство евреев. Давайте поймем, это Палестинская автономия. Те, кто поднимает его флаг, поднимают флаг организации, в своде правил которой написано то, что было написано всего четыре раза в истории: во времена фараона, во времена злого Амана, во времена нацистской Германии и вот далее нам в Палестинской автономии. Свод законов, в котором говорится: «Убивайте евреев, и тот, кто убьет больше евреев, получит больше», — добавила она.

Позже в своем выступлении министр Строк продолжила описание масштабов подстрекательства в Палестинской автономии.

«Хуже того, министр Палестинской автономии каждый четверг вечером выпускает брошюру, которая распространяется среди всех имамов во всех мечетях, о том, что следует говорить в пятничных проповедях. Он сообщает им: «Вы будете говорить о джихаде, и насколько святы те, кто совершает джихад». Вот с чем мы имеем дело Невозможно смотреть в другую сторону, когда мы вынуждены иметь дело с такой реальностью Нет ни одной нации, ни одной страны в мире, которая вынуждена иметь дело с такой реальностью правила книга, призывающая к убийству своих граждан», — добавил она.

В конференции в Эйлате принимают участие более 300 высокопоставленных лидеров религиозного сионизма. В ходе конференции выступят министры, высокопоставленные чиновники, бывший глава Моссад Йосси Коэн, высокопоставленные лица в мире СМИ, главный раввин Иерусалима раввин Шломо Амар и другие личности.

Ранее Курсор писал, что Махмуд Аббас представил Энтони Блинкену список требований к уступкам Израиля. Аббас призвал Вашингтон оказать давление на Израиль, чтобы тот отказался от планов строительства в Иудее и Самарии, обуздал контртеррористические операции ЦАХАЛа в районах, контролируемых палестинцами, и отменил карательные меры, введенные в отношении ПА.

Курсор писал, что 26 января в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

ПА прекращает координацию безопасности с Израилем из-за рейда в Дженине. Палестинские лидеры призывают международное сообщество ввести санкции против Израиля из-за израильской военной операции в Дженине.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.