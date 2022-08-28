Паб на пляже в Нетании будет закрыт из-за драки

Через несколько часов после инцидента житель города получил ножевые ранения средней степени тяжести.

Работа паба-ресторана на пляже в Нетании приостановлена из-за драки, произошедшей там накануне.

Об этом сообщает издание Маарив.

Отмечается, что на место инцидента прибыли сотрудники полицейского участка Нетании. Однако уже через несколько часов житель города получил ножевые ранения средней степени тяжести.

«После вышеупомянутых событий и в рамках решительной наступательной стратегии Центрального округа против предприятий, которые могут поставить под угрозу общественное спокойствие, было принято решение закрыть заведение на 7 дней», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, из-за того, что управляющие пляжа «Бора-Бора» на озере Кинерет требовали с израильтян плату за вход в размере 60 шекелей, их оштрафовали на 300 тысяч.

Представители Управления по охране земель после нескольких предупреждений, выписали управляющих штраф, потому что «на бумаге» вход на пляж должен быть разрешен всем бесплатно. В Управлении надеются, что такая мера ускорит возвращение зоны отдыха в общественное пользование.

Примечательно, что это не единственный участок берега на озере, через который идет туристическая тропа, но с их доступом есть трудности.

Десятую часть побережья оставят закрытой, именно те участки, где размещены религиозные учреждения и пансионаты. И скорее всего, недоступны для общего пользования станут и пляжи, принадлежащие гостиницам.

Ранее Курсор информировал о том, что 25 августа мэрия Хайфы вновь разрешила жителям отдыхать на пляже «Ха-Шакет».

Накануне этот пляж был закрыт из-за того, что в пробках воды было обнаружено аномальное количество вредных бактерий. Но результаты сегодняшней проверки показали, что пробы значительно улучшились и теперь горожане снова могут купаться.

Отметим, что пляж «Ха-Шакет» — это самый спокойный пляж города, который отлично подходит для отдыха с детьми, но на нем действует строгое правило раздельного купания.