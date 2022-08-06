Падение ракеты в Эшколе: мужчина получил осколочное ранение

В районе регионального совета Эшколь в результате падения ракеты осколочное ранение получил фермер, ему оказали помощь на месте.

Сегодня, 6 августа, территорию Израиля продолжают обстреливать со стороны сектора Газа. За последнее время сирена звучала по несколько раз в ряде населенных пунктов. А на территории регионального совета Эшколь упала одна из ракет и нанесла осколочное ранение мужчине.

Об этом сообщает 9tv.

Известно, что фермер получил легкое ранение, ему оказали медицинскую помощь на месте. По данным властей, ракета упала возле коровника. Причинен материальный ущерб автомобилю, который был припаркован рядом. Точное место падения снаряда не называют из-за опасений, что это может помочь террористическим группам с корректированием огня.

Это первая ракета, которая упала в пределах юрисдикции этого местного совета с тех пор, как прошлой ночью палестинская террористическая группировка «Исламский джихад» начала запускать ракеты по Израилю.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ готов к недельной операции против террористической группировки «Исламский джихад» в Газе. В рамках операции израильские военные атаковал 40 целей, включая пять ракетных установок и шесть складов.

Еще мы писали, что в Дженине службами безопасности арестованы около двадцати боевиков Исламского джихада, среди них лидеры террористов Надж Хабайба и Джамаль ас-Саид.