ЦАХАЛ задержал в Дженине лидеров Исламского джихада

В Дженине службами безопасности арестованы около двадцати боевиков Исламского джихада, среди них лидеры террористов Надж Хабайба и Джамаль ас-Саид.

ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничная полиция задержали в пятницу вечером в Дженине высокопоставленного боевика Исламского джихада.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Поступила информацмия, что задержан один из лидеров Исламского джихада в северной Самарии, Надж Хабайба, живший к югу от Дженина.

Помимо Хабайба, силы безопасности также арестовали Джамаля ас-Саида, другого лидера джихада из деревни Кафр-Рай на окраине Дженина.

Кроме того задержаны еще 20 подозреваемых, 19 из которых связаны с Исламским джихадом.

Операция ЦАХАЛа «Рассвет» продолжается.

«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Редакция сообщала о ракетной атаке террористов: как подготовились полиция и пожарные. Израильская полиция повысила уровень боевой готовности после того, как израильские военные начали крупную операцию против «Исламского джихада» в секторе Газа.

Напомним, наш сайт также сообщал, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.

Мы писали, что служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.