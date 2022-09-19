Полиция задержала двух жителей Эйлата из-за фотографии в Instagram

Сотрудники израильской полиции немедленно освободили из-под стражи девушку и парня из Эйлата только спустя десять дней.

Парень и девушка, которые живут в Эйлате, были задержаны сотрудниками израильской полиции из-за фотографии торта в социальной сети Instagram.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Правоохранители задержали молодых людей за то, что на торте, который они купили в кондитерской, были изображены «наркотики», доллары и прочее.

Спустя девять дней, когда полиция провела проверку торта на наркотики и обнаружила, что на кондитерском изделии была сахарная пудра, девушку и парня немедленно освободили из-под стражи.

«Курсор» писал ранее, что полиция провела масштабную операцию, в ходе которой было арестовано 30 подозреваемых в подготовке терактов и незаконном обороте наркотиков. Полицейское подразделение Центрального округа мобилизовало агента под прикрытием, внедрившегося к этим преступникам с целью сбора важных доказательств.

Еще мы писали, что полиция предупредила израильтян про новые правила, согласно которым сотрудники больше не будут выезжать на вызовы, касающиеся краж и угона автомобильного транспорта.

Напомним, израильская полиция начала сотрудничество с марокканскими властями в поисках израильских преступников, которые недавно сбежали в Марокко и скрываются от правосудия.