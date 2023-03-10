«Палестинец помчался на меня»: озвученые новые детали трагического ДТП с ребенком в Биньямине

Трехлетняя Хадар Нога Лави скончалась от полученных ранений после лобового столкновения автомобиля, в котором она находилась со своей матерью Эдит, и палестинского автомобиля на территории Биньямина на прошлой неделе.
«Отец нес на руках двухлетнюю девочку для погребения. Девочку, которая вместо того, чтобы играть в песке, закапывают в песок. Вы не услышите об этом в СМИ, но Хадар Нога Лави была убита арабом. Она — еще одна жертва кровавой бани дорожного терроризма», — написал автор твита ниже с видеозаписью с сегодняшней церемонии погребения.
Полиция и ЦАХАЛ рассматривают это происшествие как несчастный случай, однако мать погибшего ребенка категорически не согласна с этой версией, утверждая, что палестинский водитель намеренно врезался в ее автомобиль, несмотря на ее попытки избежать столкновения.
«Это было сделано преднамеренно, палестинец с ходу помчался на меня, хотя я пыталась избежать столкновения», — сказала мать.
Палестинский водитель погиб на месте происшествия.
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