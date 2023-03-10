«Палестинец помчался на меня»: озвученые новые детали трагического ДТП с ребенком в Биньямине

Трехлетняя Хадар Нога Лави скончалась от полученных ранений после лобового столкновения автомобиля, в котором она находилась со своей матерью Эдит, и палестинского автомобиля на территории Биньямина на прошлой неделе.

«Отец нес на руках двухлетнюю девочку для погребения. Девочку, которая вместо того, чтобы играть в песке, закапывают в песок. Вы не услышите об этом в СМИ, но Хадар Нога Лави была убита арабом. Она — еще одна жертва кровавой бани дорожного терроризма», — написал автор твита ниже с видеозаписью с сегодняшней церемонии погребения.

אבא שנושא ב2 ידיו, ילדה בת שנתיים לקבורה. ילדה שבמקום לשחק בחול נטמנת בחול. לא תשמעו על כך בתקשורת, אבל הדר נגה לביא נרצחה על ידי ערבי. היא עוד קורבן למרחץ הדמים של טרור הכבישים שמתרחש ביו"ש. מיותר לחלוטין, הגיע הזמן לטפל בבעיה הזאת מהיסוד אנחנו דורשים חיים. #סכנת_כבישי_השומרון pic.twitter.com/AeIUvntxsk — רועי אמגר (@roi_amgar) March 10, 2023

"ידיד נפש אב הרחמן": הפעוטה בת השנתיים הדר נגה לביא שנהרגה מפגיעת רכב ערבי מובאת למנוחות בבית העלמין בשילה pic.twitter.com/69Kd2M1YxX — ערוץ 7 (@arutz7heb) March 10, 2023

Полиция и ЦАХАЛ рассматривают это происшествие как несчастный случай, однако мать погибшего ребенка категорически не согласна с этой версией, утверждая, что палестинский водитель намеренно врезался в ее автомобиль, несмотря на ее попытки избежать столкновения.

«Это было сделано преднамеренно, палестинец с ходу помчался на меня, хотя я пыталась избежать столкновения», — сказала мать.

Палестинский водитель погиб на месте происшествия.

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