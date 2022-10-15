Палестинская молодежь нашла способ осложнить поиски террориста оригинальным способом

Молодежь лагеря беженцев «Шуафат» пытается затруднить для израильских сил безопасности процесс поиска Удая Тамими, совершившего неделю назад теракт, в котором погибла военнослужащая Ноа Лезер.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что преступник, предположительно, продолжается укрываться в лагере беженцев либо в близлежащем городе Аната. Скорее всего, он планирует каким-то образом проникнуть на территорию Палестинской автономии.

«Сегодня утром арабский сегмент соцсетей заполнили видео молодежи с бритыми головами. Они хотят выглядеть издалека как Удай Тамими, который предпочитает быть без волос. Таким образом палестинцы пытаются сбить с толку полицию, ЦАХАЛ и силы ШАБАКа», — пишет издание.

#شاهد| عدد كبير من الشبان في مخيم شعفاط يحلقون شعر رؤوسهم لإرباك قوات الاحتلال والتغطية على شاب يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حاجز شعفاط، قبل أسبوع. pic.twitter.com/kFVPV9nric — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 15, 2022

Согласно сообщению, силы безопасности продолжают поиск террориста. Они арестовали членов семьи убийцы, чтобы оказать на него давление и заставить сдаться.

«На данный момент силовики арестовали и допросили брата, отца и мать террориста. По подозрению в пособничестве террористу были задержаны еще несколько подозреваемых», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе в результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт Шуафат 18-летняя девушка-офицер военной полиции была смертельно ранена, а мужчина-охранник находится в тяжелом состоянии.

ЦАХАЛ сообщил, что погибшая от смертельных ран офицер военной полиции — это сержант Ноа Лазар из Бат-Хефера. Ное было всего 18 лет, она жила в Бат-Хефер, лохемет мааврарим в батальоне Эрез военной полиции. Покойная Ноа Лазар была повышена со звания капрала до звания сержанта после ее гибели.

Также Курсор писал о том, что начальник Генштаба ЦАХАЛа, генерал-майор Авив Кохави прокомментировал теракт на КПП Шуафат. По его словам, правоохранительные органы должны изучить инцидент, произошедший накануне на КПП Шуафат, и извлечь из него уроки, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.