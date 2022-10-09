Начальник Генштаба ЦАХАЛа прокомментировал теракт на КПП Шуафат

Авив Кохави посетил место, где произошла стрельба, в результате которой была убита сержант Ноа Лазар.

Правоохранительные органы должны изучить инцидент, произошедший накануне на КПП Шуафат, и извлечь из него уроки, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛа, генерал-майор Авив Кохави, который в воскресенье, 9 октября, побывал на месте теракта, сообщает Kikar.

В ходе своего визита начальник штаба провел предварительное расследование с командирами и побеседовал с командирами и солдатами роты «Б» батальона «Эрез», в которой служила погибшая сержант Ноа Лазар.

«Мы встретились при болезненных обстоятельствах, но это возможность сказать спасибо командирам и солдатам, спасибо и признательность за ту деятельность, которую вы здесь делаете в течение года. По этому поводу хочу выразить соболезнования семье Лазар, поддерживаю и обнимаю их», — сказал Кохани.

По его словам, «необходимо изучить инцидент» и извлечь из него уроки.

«Это наша ответственность, и мы сделаем это самым тщательным образом. Гордитесь тем, что вы делаете», подытожил Кохани.

Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

На данный момент раскрыта личность погибшей полицейской.ЦАХАЛ сообщил, что погибшая от смертельных ран офицер военной полиции, это сержант Ноа Лазар из Бат-Хефера.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Также редакция сообщала подробности теракта на КПП Шуафат: поиски террористов продолжаются.