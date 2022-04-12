Палестинские арабы из Дженина угрожают захватить Тель-Авив

В сети показали видео с толпой палестинских арабов. В ролике можно увидеть, как один из них грозится захватить Тель-Авив — один из крупнейших городов Израиля.

Ролик показали на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

Ознакомиться с ним можно ниже:

Ранее Куроср сообщал, что представители министерства обороны Израиля считают, что они останавливают в среднем два террористических нападения каждый день, когда войска проводят операцию в городе Дженин на севере Иудеи и Самарии и окрестностей.

Кроме того, наш сайт писал, что израильские силы задержали 13 террористов в ходе спецоперации в Иудее и Самарии.

Еще напомним, что лидер «Исламского джихада» не исключает возможности военного противостояния с Израилем.