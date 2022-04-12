Минобороны: ежедневно военнослужащие останавливают две палестинские террористические атаки

Представители министерства обороны Израиля считают, что они останавливают в среднем два террористических нападения каждый день, когда войска проводят операцию в городе Дженин на севере Иудеи и Самарии и окрестностей.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Как передают журналисты, военные утверждают, что они предотвращают нападения, в которых оружие или террористы уже готовы к действию.
Помимо нападений с массовыми жертвами, которые в последние недели произошли в Израиле, представители министерства обороны также классифицируют атаки с забрасыванием камнями и определенные действия во время столкновений между палестинцами и войсками как теракты.
Напомним, власти неоднократно заявляли, что с проблемами терроризма в городе Дженине необходимо расправиться незамедлительно.
«Курсор» ранее сообщал, полиция предотвратила попытку теракта на въезде в Ашкелон. Террорист попытался выкрасть оружие у солдата, однако попытка не увенчалась успехом и злоумышленник был ликвидирован.
Кроме того, мы писали, что произошел ножевой теракт в Хевроне.
Еще мы передавали, что в Ашкелоне рано утром 12 апреля предотвращена возможная попытка теракта. Задержан подозреваемый, напавший с ножом на офицера полиции.