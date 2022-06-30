Евросоюз принял решение возобновить финансирование ПА

Европейским союзом принято решение о продолжении финансирования ПА, несмотря на доказательства того, что эти деньги ПА использует на финансирование терроризма, а в школьных программах пропагандирует ненависть и антисемитизм.

Недавнее заявление Евросоюза о возобновлении помощи ПА означает, что ЕС соглашается с тем, что ПА продолжает поощрять терроризм и продолжает антисемитскую школьную программу.

По словам министра общественных ПА Мухаммада Зияры, это «политическая победа» над ЕС важнее финансовой помощи.

Многие европейские страны, а также ЕС неоднократно осуждали ПА. Они попытались избежать того, чтобы европейские деньги финансировали террористов ПА. Нидерланды прекратили все финансирование ПА после того, как члены парламента увидели предоставленные доказательства, как ПА платит зарплату заключенным террористам.

Великобритания, Норвегия и ЕС получили заверения от ПА, что они не будут использовать их деньги для вознаграждения террористов. Но европейские требования никогда не выполнялись.

Нынешнее заявление министра ПА, что возобновление финансирования ЕС является «политической победой», поскольку им не пришлось менять свои принципы «в отношении семей мучеников и заключенных», то есть вознаграждать их зарплатой за террор, является очень серьезным.

ПА делает вывод, что ЕС признает законность и легитимность палестинской «позиции». Власти ПА утверждают, что имеют право убивать израильтян, даже детей, потому что убийство израильтян — это законная палестинская «борьба».

«Курсор» писал, что поселенец напал на палестинца недалеко от Сальфита.

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