Палестинца подозревают в изнасиловании молодой израильтянки

Полиция установила местонахождение 21-летнего подозреваемого, жителя Бат-Яма, проживающего в районе Холона. У него есть разрешение на въезд в Израиль, и он был задержан полицией для допроса.

В четверг полиция обратится в магистратский суд Тель-Авива с просьбой продлить срок содержания под стражей подозреваемого.

Не так давно стало известно еще об одном ужасающем случае насилия. Согласно уголовным обвинениям, поданным в начале сентября в Хайфе, двое родителей обвиняются в изнасилованиях своей дочери, что привело к двум беременностям.

Согласно обвинению, отец женщины насиловал и подвергал девочку сексуальным домогательствам с момента, когда ей исполнилось 17 лет в 2003 году. Это продолжалось до 2016 года. Ее мать также участвовала в преступлениях после того, как дочери исполнилось 18 лет.

В результате изнасилования дочь дважды забеременела. Первый ребенок умер в возрасте девяти месяцев в результате редкого генетического дефекта. Вторую беременность девушка прервала. Подробности читайте здесь.