Палестинца подозревают в изнасиловании молодой израильтянки

По сообщениям ивритоязычных СМИ, в среду полиция арестовала палестинца по подозрению в изнасиловании молодой израильтянки на пляже в Бат-Яме в минувшие выходные.
Полиция Бат-Яма начала расследование после получения жалобы на предполагаемое изнасилование.
Полиция установила местонахождение 21-летнего подозреваемого, жителя Бат-Яма, проживающего в районе Холона. У него есть разрешение на въезд в Израиль, и он был задержан полицией для допроса.
В четверг полиция обратится в магистратский суд Тель-Авива с просьбой продлить срок содержания под стражей подозреваемого.
Не так давно стало известно еще об одном ужасающем случае насилия. Согласно уголовным обвинениям, поданным в начале сентября в Хайфе, двое родителей обвиняются в изнасилованиях своей дочери, что привело к двум беременностям.
Согласно обвинению, отец женщины насиловал и подвергал девочку сексуальным домогательствам с момента, когда ей исполнилось 17 лет в 2003 году. Это продолжалось до 2016 года. Ее мать также участвовала в преступлениях после того, как дочери исполнилось 18 лет.
В результате изнасилования дочь дважды забеременела. Первый ребенок умер в возрасте девяти месяцев в результате редкого генетического дефекта. Вторую беременность девушка прервала. Подробности читайте здесь.