Палестинцу, убившему пожилую женщину в центре Израиля, диагностировали шизофрению

Муса Сарсур, который избил до смерти 84-летнюю Шуламит Рэйчел Овадию, а затем покончил жизнь самоубийством, был признан психически неуравновешенным, но, тем не менее, получил разрешение на работу в Израиле.

Жителю Палестинской автономии, убившему во вторник пожилую женщину в центре Израиля, поставили диагноз «шизофрения».

Об этом сообщает Haaretz.

Согласно сообщению, Муса Сарсур, который избил до смерти 84-летнюю Шуламит Рэйчел Овадию, а затем покончил жизнь самоубийством, был признан палестинскими медицинскими работниками психически неуравновешенным, но, тем не менее, получил разрешение на работу в Израиле.

Как известно, во вторник днем ​​Сарсур убил Овадию возле строительной площадки, где работал Сарсур. Затем он скрылся с места происшествия.

Поиски убийцы были начаты во вторник вечером и прекращены утром в среду после того, как полиция получила сообщение о том, что мужчина, направлявшийся в синагогу на утреннюю молитву в Тель-Авиве, обнаружил труп Сарсура.

Как сообщал Курсор, полиция опознала пожилую женщину, убитую в результате теракта в Холоне. Террорист покончил с собой, его нашел мужчина из Тель-Авива по дороге в синагогу.