Палестинцу, убившему пожилую женщину в центре Израиля, диагностировали шизофрению

19:38, Сегодня
Новости Израиля, Общество
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Фото: depositphotos.com

Муса Сарсур, который избил до смерти 84-летнюю Шуламит Рэйчел Овадию, а затем покончил жизнь самоубийством, был признан психически неуравновешенным, но, тем не менее, получил разрешение на работу в Израиле.

Жителю Палестинской автономии, убившему во вторник пожилую женщину в центре Израиля, поставили диагноз «шизофрения».

Об этом сообщает Haaretz.

Согласно сообщению, Муса Сарсур, который избил до смерти 84-летнюю Шуламит Рэйчел Овадию, а затем покончил жизнь самоубийством, был признан палестинскими медицинскими работниками психически неуравновешенным, но, тем не менее, получил разрешение на работу в Израиле.

Как известно, во вторник днем ​​Сарсур убил Овадию возле строительной площадки, где работал Сарсур. Затем он скрылся с места происшествия.

Поиски убийцы были начаты во вторник вечером и прекращены утром в среду после того, как полиция получила сообщение о том, что мужчина, направлявшийся в синагогу на утреннюю молитву в Тель-Авиве, обнаружил труп Сарсура.

Как сообщал Курсор, полиция опознала пожилую женщину, убитую в результате теракта в Холоне. Террорист покончил с собой, его нашел мужчина из Тель-Авива по дороге в синагогу.

Полиция предполагала, что террорист Муса Сарсур, убивший Шуламит Рэйчел Овадию (84 года) в Холоне, вчера после нападения отправился в Тель-Авив на автобусе, а позже покончил с собой на улице Бар-Кохба возле Дизенгоф-центра в самом центре Тель-Авива.

За последние две недели Сарсур дважды задерживался для допроса полицией в Холоне по подозрению в том, что он находился в Израиле нелегально. В обоих случаях он был освобожден после того, как было установлено, что Сарсур въехал в Израиль по действующему разрешению на работу и ранее не имел полицейского досье, связанного с терроризмом.

Ранее редакция сообщала, что в Иерусалиме полиция готовится к массовым мероприятиям, что обусловлено угрозой терактов.

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