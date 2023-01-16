Палестинцы критикуют администрацию Байдена за неспособность остановить израильскую «эскалацию»

Палестинские официальные лица выразили разочарование по поводу невыполнения Вашингтоном своих обещаний палестинцам, таких как открытие консульства США в Иерусалиме.

Палестинские официальные лица выразили разочарование администрацией США в связи с ее предполагаемой неспособностью оказать давление на правительство Израиля с целью остановить репрессии ЦАХАЛа в отношении палестинцев на территории Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Официальные лица также выразили разочарование невыполнением Вашингтоном своих обещаний палестинцам, в том числе открытием консульства США в Иерусалиме и дипломатической миссии ООП в Вашингтоне, которые были закрыты администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.

Аззам аль-Ахмед, высокопоставленный чиновник правящей фракции ФАТХ, возглавляемой президентом ПА Махмудом Аббасом, заявил, что администрация США «не лучше правых в Израиле». Чиновник, выступавший на конференции, организованной Палестинской национальной инициативой, политической партией, возглавляемой активистом Мустафой Баргути, осудил администрацию США за «нерешительность» и за то, что она давала обещания, но не выполняла их.

Ахмед имел в виду обещание президента США Джо Байдена вновь открыть консульство США в Иерусалиме, которое до закрытия в 2019 году служило неофициальной дипломатической миссией в палестинцах. Он также имел в виду обещание официальных лиц США вновь открыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне, который был закрыт администрацией Трампа в 2018 году.

Пресс-секретарь президента ПА Набиль Абу Рудейнех предупредил, что «неоднозначность» позиции администрации США в отношении израильско-палестинского конфликта заставит палестинцев отреагировать иначе.

Ахмед Мадждалани, член Исполнительного комитета ООП, также раскритиковал администрацию Байдена за ее предполагаемую предвзятость в пользу Израиля: «США являются единственным спонсором и защитником оккупационного правительства и предоставляют ему политическое и дипломатическое прикрытие на международных форумах».

Мадждалани намекнул, что палестинцы отреагируют на израильскую «эскалацию» на местах отказом от подписанных между двумя сторонами соглашений.

МИД Палестины повторил свой призыв к администрации США оказать «реальное давление» на Израиль, чтобы остановить его «кровавую эскалацию» против палестинцев, ссылаясь на контртеррористические меры израильских сил безопасности на территории Иудеи и Самарии.

Ранее Курсор писал, что генсек ООН обвинил Израиль в «разжигании напряженности». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил насилие со стороны Израиля и ПА, а также заявил, что действия Иерусалима разжигают напряженность.

Курсор также сообщал, что Израиль ввел санкции против ПА в ответ на запрос мнения Международного суда по оккупации.