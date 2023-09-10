Палестинцы показали видео, как запускают ракету по Израилю — в ЦАХАЛе отреагировали

Батальон Аль-Айаш военного крыла ХАМАС опубликовал сегодня утром в воскресенье запись ракетного запуска со стороны Дженина в сторону поселения Рамон в Гильбоа.
На видео можно увидеть подготовку к пуску, табличку с сегодняшней датой и надписью «Батальон Аль-Айяш» на арабском языке. Сообщается, что в Дженине палестинские силы безопасности обнаружили место запуска ракеты и ее остатки.
В ЦАХАЛе отреагировали на инцидент, заявив, что они приступили к сканированию территории в районе Гильбоа.
Это уже седьмой раз, когда боевики, связанные с ХАМАСом в районе Дженина, заявляют о запуске ракеты по израильскому поселению.
Террористы заявили, что ракета «Кассам-1» была запущена в рамках «в ответ на преступления врага против нашего народа».
Напомним, что высокопоставленный член этого отряда был арестован ЦАХАЛом, однако в заявлении террористов подчеркивается, что ни один боевик бригады Аль-Айяш не был арестован и разоблачен.
Курсор писал, что в прошлом месяце террористическая группа уже публиковала видео, показывающее ракету перед запуском, а также сообщение о том, что запуск был произведен из района Дженина в сторону Израиля и нацелен на город Шакед на севере Самарии. После обысков ЦАХАЛ подтвердил это сообщение, написав, что «была неудачная попытка запустить самодельную ракету. Силы ЦАХАЛа обнаружили остатки самодельной ракеты и пусковой установки».