Палестинцы показали видео, как запускают ракету по Израилю — в ЦАХАЛе отреагировали

Палестинцы заявили, что выпустили ракету из Дженина в сторону Гильбоа.

Батальон Аль-Айаш военного крыла ХАМАС опубликовал сегодня утром в воскресенье запись ракетного запуска со стороны Дженина в сторону поселения Рамон в Гильбоа.

На видео можно увидеть подготовку к пуску, табличку с сегодняшней датой и надписью «Батальон Аль-Айяш» на арабском языке. Сообщается, что в Дженине палестинские силы безопасности обнаружили место запуска ракеты и ее остатки.

В ЦАХАЛе отреагировали на инцидент, заявив, что они приступили к сканированию территории в районе Гильбоа.