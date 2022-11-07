Папе Римскому отказали во встрече с путиным — СМИ

Сообщается, что Папа Римский Франциск хотел встретиться с российским президентом владимиром путиным еще 25 февраля и даже посетил россии на следующий день после начала полномасштабной войны, развязанной россией против Украины.

В Vatican News со ссылкой на заявление Папы заявили, что понтифик хотел поговорить на эту тему с послом россии, которого считает «добрым человеком».

«Я знаю его уже шесть лет, с тех пор как он приехал. Он гуманист. Помню комментарий, который он мне оставил: «Nous sommes tombés dans la dictature de l’argent» (мы попали в диктатуру денег), говоря о цивилизации», — сказал понтифик.

Кроме этого, Папа Римский во время этого разговора заявил о совей готовности поехать в рф, чтобы провести переговоры с путиным, если это необходимо.

«Мне очень вежливо ответил лавров, мол, спасибо, но в настоящее время этого не нужно», — заявил Папа Римский.

Ранее Курсор писал, что аналитики ISW рассказали, почему кремль отходит от «ядерных игр». Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета.

Курсор сообщал, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Еще мы писали, что владимир путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!