Парализованный вследствие теракта израильтянин – его история получила трогательное продолжение

После нападения он мог двигать лишь глазами.

Израильтян, который был парализован вследствие теракта более 2 лет назад, прошел обширную реабилитацию в Таиланде и вернулся домой.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Бнайи Перец получил серьезное ранение вследствие стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля недалеко от Ариэля в Самарии в мае 2021 года. 19-летний Иегуда Гетта, являвшийся его лучшим другом, скончался от ранений. Еще один студент Амихай Хала получил легкие ранения.

Перец был полностью парализован и мог двигать лишь глазами. Пройдя инновационное многомесячное лечение в Таиланде, он вновь может двигать руками и ногами. Его в аэропорту Бен-Гурион встретили лидеры общины Самарии.

"Очень приятно вернуться в Израиль, увидеть свою семью и друзей и набраться сил для продолжения процесса. Я на полпути и всем сердцем верю, что добьюсь успеха", – сказал он.

Парень вернулся для празднования Рош ха-Шана со своей семьей, а после он приступит к следующему этапу лечения.

Председатель регионального совета Самарии Йоси Даган приветствовал Переца у трапа самолета для инвалидных колясок. Он и отец парализованного проводила Бнайи в зал для приемов, где его приветствовали студенты иешивы Итамар, где раньше учился Перец.

«Мы рады, что вы здесь с нами, мы обожаем вас. Жители Самарии и народ Израиля ждут вас. Ваша вера и решимость вдохновляют всех нас — вы герой Израиля», – заявил Даган.

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