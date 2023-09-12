Как теракты 11 сентября выглядели из космоса – редкие фото

Астронавт сперва заметил порыв дыма, поднимающийся над Нью-Йорком.

В сети вновь стала актуальной видеозапись, на которой запечатлен момент, как астронавт наблюдает из космоса за терактами, произошедшими в США 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщает Lad Bible.

Во время этой трагедии американский астронавт Фрэнк Калбертсон находился на Международной космической станции вместе с двумя российскими космонавтами. Они были примерно на высоте 400 км над Землей.

Калбертсон заметил порыв дыма, поднимающийся над Нью-Йорком, в частности, над второй из башен-близнецов.

«Я побежал и нашел видеокамеру и окно, выходящее в нужную сторону. Погода в тот день была совершенно ясной. Я мог легко увидеть Нью-Йорк — большой черный столб дыма, выходящий из города, и, увеличив масштаб видеокамеры, я увидел эту большую серую каплю, окутывающую южный Манхэттен. Мы видели, как рушилась вторая башня", – поделился он.

Позвонив на Землю для планового медицинского осмотра, Калбертсон вскоре осознал всю серьезность событий. Когда он спросил, что происходит, ему ответили: «Фрэнк, у нас здесь не очень хороший день».

В документальном фильме Astronauts: Houston We Have a Problem мужчина рассказал, как в тот же день NASA договорилось о телефонном звонке его жене, чтобы он мог проверить свою семью.

«Это изолированное чувство — осознавать, что ты не можешь быть со своими близкими, чтобы убедиться, что они в безопасности. В тот вечер NASA договорилось о телефонном звонке с моей женой. Было приятно поговорить с ней и узнать, что с ней все в порядке и с детьми все в порядке», – поделился он.

Также «Курсор» сообщал о редких снимках терактов 11 сентября, сделанными простыми людьми.