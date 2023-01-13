Парамедики из Бней-Брака не только оказали помощь пострадавшему, но и поймали вора

В Бней-Браке произошло интересное происшествие, где парамедики показали свою универсальность в оказании всех видов помощи.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Волонтеры «Ихуд Ацала» оказывали на улице помощь человеку, которому внезапно стало плохо. В процессе один из них заметил, как неизвестный мошенник пытается украсть личные вещи пациента.

Вор сбежал, но часть спасателей начала его преследовать, параллельно вызвав полицию и городскую волонтерскую охрану — «Шомрим».

В то время как часть парамедиков оказывала помощь пострадавшему, их коллеги вместе с прибывшей полицией догнали вора на одной из строек в районе. Им оказался житель Шхема, находившийся нелегально в Израиле.

Ранее Курсор писал подробности ограбления владельца футбольного клуба «Бейтар Иерусалим». Вооруженные грабители попытались ограбить директора иерусалимского футбольного клуба.

Также мы информировали о стрельбе в Рамле: убит представитель криминального клана. Подозреваемые в стрельбе установлены, но их пока не задержали.

Напомним, самыми опасными городами в Израиле стали Лод, Рамле и Акко. Количество правонарушений в них выше, чем в среднем по арабским населенным пунктам.

Также мы писали, что Бен-Гвир готовит обращение к Нетаниягу: ему нужна помощь ШАБАКа.