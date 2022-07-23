Парки Израиля переполнены: тысячи людей и туристов провели выходные на природе

С наплывом людей в национальные заповедники столкнулись службы управления парков. Большинство израильтян приняли решение в эти выходные посетить парки и заповедники, чтобы насладиться в полной мере отличной погодой.

Солнечная погода в выходные дни направила израильтян в парки, на природу. В результате заповедники и парки наполнились людьми.

Толпы отдыхающих сделали эти места центром провождения досуга.

Управление природы и национальных парков сообщило, что примерно 80 тысяч израильтян сегодня выбрали парки для проведения отдыха. Самым перегруженным стал национальный парк Ган-ха-Шлоша, где было почти 3500 отдыхающих. Также очень много людей посетили национальный парк Яркон-Тель-Апек и заповедник Эйн-Геди. В каждом из них отдыхало по 2500 израильтян и гостей страны.

По информации управления, столпотворения наблюдались в национальных парках Кесария, Маайян-Харод и Ахзив, в которых прогуливались около 2000 туристов.

Многолюдно было и в национальном парке Эйн-Хамад и в заповедниках Баниас и Нахаль Шанир.

Ранее редакция Курсора сообщала, что скоро израильтянам придется получать визы для въезда в Шенгенскую зону.

Также сообщалось, что ученые нашли способ, как бороться с резкими изменениями климата. Ученые планируют запустить в воздушную оболочку земного шара светоотражающие частицы, чтобы на Землю попадало намного меньше солнечных лучей.

Напомним, избыток витамина D может быть опасным для здоровья. Избыток этого витамина может вызвать гиперкальциемию, при которой количество кальция в крови увеличивается.