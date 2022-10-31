Партия «Ликуд» напечатала и распространила миллионы бюллетеней с ошибками

В партии «Ликуд» рассказали, что по ошибке распечатали и распространили миллионы неправильных избирательных бюллетеней, из-за чего их пришлось собрать и перепечатать перед выборами.

Об этом сообщает Walla.

Представители политического движения утверждают, что в ходе предвыборной кампании партии было обнаружено, что в бюллетенях под буквами «мэм, хэт, ламед» написано «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаниягу», а не «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра», как было во всех последних избирательных кампаниях. Это были бюллетени, которые заранее дают активистам, чтобы они пришли с ними из дома.

Эту информацию передали в Центральную избирательную комиссию. После обнаружения ошибки руководитель предвыборного штаба «Ликуда» Йоси Шели приказал в срочном порядке собрать примерно 5,5 миллионов бюллетеней и напечатать новые.

Однако, на этом ошибки не закончились – со временем политики заметили, что вторую партию бюллетеней тоже напечатали с ошибкой, потому что была неправильна напечатана фамилия Нетаниягу. Бюллетени вновь собрали и перепечатали без ошибок.

По мнению некоторых активистов, ошибки допустили из-за левых партий и ЦИК.

«Кто прислал эти бюллетени активистам? Ведь они были присланы из Центральной избирательной комиссии, поэтому кто-то в комиссии саботирует, обманывает и вводит общественность в заблуждение и должен быть привлечен к ответственности», – сообщили они.

Ранее Амихай Шикли заявил, что Айелет Шакед ведет себя безответственно.

Также «Курсор» сообщал, что Еш Атид разослала агитационные сообщения владельцам кашерных телефонов.

Помимо этого, недавно Нетаниягу заявил, что Смотрич и Бен-Гвир будут министрами в его правительстве.