Амихай Шикли: «Айелет Шакед ведет себя безответственно»

Шикли рассказал 7Israel National News, как он провел последние дни в подготовке ко дню выборов.

«Напряжение очень большое, мы повсюду, разговариваем с молодежью в доармейских академиях, разговариваем по телефону с людьми, которые спорят, идти голосовать или нет. Всю субботу я ходил из одной синагоги в другую. следующий, а оттуда я отправился поговорить с потенциальными избирателями в Модиине. Мы очень усердно работаем», — сказал он.

Что касается его бывшей соратницы по партии Айелет Шакед, которая настаивает на том, чтобы баллотироваться, несмотря на нелестные результаты опроса, Шикли говорит, что считает ее безответственной.

«Я думаю, что ей нужно сдаться и, может быть, подготовиться к следующему разу. Она сейчас рискует многими голосами, мы даже можем потерять место из-за ее частной авантюры. Людям, наблюдающим за нами сейчас, я говорю им: смотрите, если вы хотите сионистское правительство, правое правительство, голосуйте за Ликуд, а если это трудно, голосуйте за религиозный сионизм, но уж точно не идите налево, к Бени Ганцу или выбросьте свой голос и проголосуйте за Еврейский дом, который победил не переступать порог», — сказал политик.

«Честно говоря, сначала я думал, что мы можем бросить вызов Нетаниягху с партией справа. Это была идея «Ямины», и мы сказали, что «Ликуд» делает недостаточно. Но мы увидели, что произошло, Нафтали Беннет создал левую правительство, коалиция со всеми левыми, и Айелет Шакед была с ним.Так что идея «Ямины» рухнула, и теперь моя миссия состоит в том, чтобы с тем же взглядом и повесткой дня сделать это изнутри «Ликуда» и убедиться, что «Ликуд» собирался делать разные вещи в Негеве, в Галилее, в Зоне С, где у нас была критика. Но я должен сказать, что были вещи, которые «Ликуд» делал отлично», — сказал он.

Чикли говорит, что его миссия в случае избрания — работать над теми областями, за которые он критиковал «Ликуд». Он повторяет: «Негев, Галилея, зона C и суверенитет — это моя сфера, моя ответственность».

Ранее Курсор писал, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал положение правого блока и заявил, что Ликуд нуждается в усилении. «Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир в любом случае будут министрами в нашем правительстве. Левые евреи имеют более высокий процент голосов, чем правые евреи», – сказал Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, на днях председатель «Еврейского дома», министр внутренних дел Айелет Шакед провела пресс-конференцию в Рамат-Гане, на которой она пообещала баллотироваться до конца, несмотря на мрачное положение ее партии в опросах.