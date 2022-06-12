Партия Ликуд возмущена действиями Нира Орбаха

Нир Орбах перестал выходить на связь с лидерами партии Ликуд. По их словам, он «играет в игры, а терпение на исходе». Есть вероятность, что Орбах поддержит роспуск правительства.

Представители Ликуда разозлились на депутата Нира Орбаха , который прервал с ними связь после недавней встречи с премьер-министром Нафтали Беннетом.

В Ликуде заявили: «Орбах разорвал с нами связи. Наше терпение на исходе. Он на пути к тому, чтобы стать Айелет Шакед-2, которую никто не согласится принять в Ликуд».

Возможно, Орбах принял решение и откажется поддерживать коалицию, по крайней мере в ее нынешнем виде. Орбах заявил на встрече с Беннетом, что откажется от коалиции и поддержит роспуск правительства, если ее внутренние проблемы не будут решены в течение нескольких дней.

Если Кнессет продержится до 21 июня, то выборы отложат до окончания праздников.

Беннет планирует остаться в роли премьер-министра по крайней мере до 11 февраля, чтобы не пробыть в этой роли меньше времени, чем Эхуд Барак.

«Курсор» писал, что Беннет обратился к мировому сообществу с предупреждением. В интервью британскому Telegraph премьер-министр призвал мировое сообщество активизировать усилия, заявив, что «ядерная программа Ирана не остановится, пока ее не остановят».

Также мы сообщали, что партия РААМ потребовала отставки мятежного депутата Мазена Ганаима. С учетом сотрудничества с правительством Беннета, партия РААМ высказала недовольство самовольным голосованием Мазена Ганаима вместе с коалицией и оказывает давление на него, требуя отставки.