Беннет обратился к мировому сообществу с предупреждением

В интервью британскому Telegraph премьер-министр призвал мировое сообщество активизировать усилия, заявив, что «ядерная программа Ирана не остановится, пока ее не остановят».

Поскольку на этой неделе напряженность в отношениях между Ираном и Западом усилилась, премьер-министр Нафтали Беннет предупредил в интервью, опубликованном в субботу, что Тегеран приближается «опасно близко» к производству ядерного оружия.

«Иран обогащает уран с беспрецедентной скоростью и опасно приближается к тому, чтобы заполучить ядерное оружие», — сказал он в интервью британскому Telegraph.

Беннет призвал мировое сообщество присоединиться к Израилю и усилить давление на ядерную программу и амбиции Ирана.

«Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране очень скоро может получить в свои руки ядерную бомбу», — сказал он.

«Мир должен занять твердую позицию и сказать исламскому режиму в Иране: никакого ядерного оружия — никаких санкций. Ядерная программа Ирана не остановится, пока ее не остановят».

В статье The Telegraph также сообщается, что Израиль попросил Великобританию создать так называемый механизм «растяжки», чтобы инициировать более жесткие санкции против Ирана, если он продолжит свои нынешние ядерные усилия.

«Курсор» писал, что Иран убрал две камеры наблюдения МАГАТЭ с ядерной установки.

Наш сайт также сообщал, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ.