Партия НДИ представила список кандидатов в Кнессет

Сегодня, 14 сентября, партия «Наш дом Израиль» представила список своих кандидатов в депутаты Кнессета XXV созыва.
Об этом говорится на сайте Центризбиркома.
Председатель финансовой комиссии кнессета депутат Алекс Кушнир, депутат Лимор Маген-Телем и руководитель фракции Роман Гервиц представили комиссии следующий список:
- Министр финансов Авигдор Либерман
- Министр сельского хозяйства, развития периферии, Негева и Галилеи Одед Форер
- Депутат кнессета Евгений Сова
- Шарон Нир
- Депутат кнессета Юлия Малиновская
- Министр в министерстве финансов Хамед Амар
- Депутат кнессета Алекс Кушнир
- Адв. Батья Кахана-Дрор
- Депутат кнессета Йоси Шайн
- Депутат кнессета Лимор Маген-Телем
- Депутат кнессета Элина Бардач-Ялова
- Депутат кнессета Шарон Рофе-Офир
- Адвокат Став Боянджиу
- Авив Коэн
- Дуди Сандлер
- Михаль Орон-Азани
- Мария Якубов
- Адв. Габи Шмуэли
- Стивен Рубин
- Илан Баркан
- Д-р Йоси Борохов
- Адв. Кинерет Замур-Франко
«Курсор» писал ранее, что партия премьер-министра Израиля Яира Лапида, Еш Атид, обнародовала список, с которым примет участие на выборах в кнессет 25-го созыва. Около половины списка составили женщины, а всего там представлено 36 деятелей.
Еще мы писали, что члены Пиратской партии, надевшие капитанские фуражки и пушистые жилеты, представили свой список в Центральной избирательной комиссии.