Партия НДИ представила список кандидатов в Кнессет

Представляя список НДИ Алекс Кушнир сказал, что «Наш дом Израиль» собирается продолжить осуществление либеральных реформ в экономике.

Сегодня, 14 сентября, партия «Наш дом Израиль» представила список своих кандидатов в депутаты Кнессета XXV созыва.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Председатель финансовой комиссии кнессета депутат Алекс Кушнир, депутат Лимор Маген-Телем и руководитель фракции Роман Гервиц представили комиссии следующий список:

Министр финансов Авигдор Либерман Министр сельского хозяйства, развития периферии, Негева и Галилеи Одед Форер Депутат кнессета Евгений Сова Шарон Нир Депутат кнессета Юлия Малиновская Министр в министерстве финансов Хамед Амар Депутат кнессета Алекс Кушнир Адв. Батья Кахана-Дрор Депутат кнессета Йоси Шайн Депутат кнессета Лимор Маген-Телем Депутат кнессета Элина Бардач-Ялова Депутат кнессета Шарон Рофе-Офир Адвокат Став Боянджиу Авив Коэн Дуди Сандлер Михаль Орон-Азани Мария Якубов Адв. Габи Шмуэли Стивен Рубин Илан Баркан Д-р Йоси Борохов Адв. Кинерет Замур-Франко

«Курсор» писал ранее, что партия премьер-министра Израиля Яира Лапида, Еш Атид, обнародовала список, с которым примет участие на выборах в кнессет 25-го созыва. Около половины списка составили женщины, а всего там представлено 36 деятелей.

Еще мы писали, что члены Пиратской партии, надевшие капитанские фуражки и пушистые жилеты, представили свой список в Центральной избирательной комиссии.