Партия НДИ представила список кандидатов в Кнессет

19:38, Сегодня
Новости Израиля, Выборы в Кнессет
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Фото: canva.com

Представляя список НДИ Алекс Кушнир сказал, что «Наш дом Израиль» собирается продолжить осуществление либеральных реформ в экономике.

Сегодня, 14 сентября, партия «Наш дом Израиль» представила список своих кандидатов в депутаты Кнессета XXV созыва.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Председатель финансовой комиссии кнессета депутат Алекс Кушнир, депутат Лимор Маген-Телем и руководитель фракции Роман Гервиц представили комиссии следующий список:

  1. Министр финансов Авигдор Либерман
  2. Министр сельского хозяйства, развития периферии, Негева и Галилеи Одед Форер
  3. Депутат кнессета Евгений Сова
  4. Шарон Нир
  5. Депутат кнессета Юлия Малиновская
  6. Министр в министерстве финансов Хамед Амар
  7. Депутат кнессета Алекс Кушнир
  8. Адв. Батья Кахана-Дрор
  9. Депутат кнессета Йоси Шайн
  10. Депутат кнессета Лимор Маген-Телем
  11. Депутат кнессета Элина Бардач-Ялова
  12. Депутат кнессета Шарон Рофе-Офир
  13. Адвокат Став Боянджиу
  14. Авив Коэн
  15. Дуди Сандлер
  16. Михаль Орон-Азани
  17. Мария Якубов
  18. Адв. Габи Шмуэли
  19. Стивен Рубин
  20. Илан Баркан
  21. Д-р Йоси Борохов
  22. Адв. Кинерет Замур-Франко

«Курсор» писал ранее, что партия премьер-министра Израиля Яира Лапида, Еш Атид, обнародовала список, с которым примет участие на выборах в кнессет 25-го созыва. Около половины списка составили женщины, а всего там представлено 36 деятелей.

Еще мы писали, что члены Пиратской партии, надевшие капитанские фуражки и пушистые жилеты, представили свой список в Центральной избирательной комиссии.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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