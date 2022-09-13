Еш Атид представила предвыборный список

Партия премьер-министра Израиля Яира Лапида, Еш Атид, обнародовала список, с которым примет участие на выборах в кнессет 25-го созыва.

Около половины списка составили женщины, а всего там представлено 36 деятелей. Также там присутствуют сразу три репатрианта из бывшего СССР, которые представлены под номерами 6, 16 и 19.

Об этом сообщает издание Walla.

Список Еш Атид получился следующим:

премьер-министр Яир Лапид министр Орна Барбивай министр Меир Коэн министр Карин Эльхарар министр Мерав Коэн министр Йоэль (Константин) Развозов (серебряный призер чемпионатов Европы по дзюдо) министр Элазар Штерн председатель кнессета Мики Леви депутат Мерав Бен-Ари депутат Рам Бен-Барак заместитель министра Йоав Сегалович депутат Боаз Топоровски бывшый депутат Новой надежды Михаль Шир заместитель министра Идан Ролл депутат Юрай Лахав-Херцано депутат Владимир Белиак депутат Рон Кац Мати Харкави депутат Татьяна Мазарская депутат Ясмин Сакс-Фридман адвокат Дебби Битон депутат Моше (Кинли) Тур Пас депутат Саймон Дэвидсон (пловец и тренер) Наор Шири Шели Таль Мирон Ярон Леви (бывший дзюдоист) адвокат Ади Азуз адвокат Оз Хаим Мухаммед Абу Альхиджа («Шоко») Михаль Славни Кабабиа Рони Пантанеш Малахи Томер Винер Ронит Эренфройнд Сагит Гамалиэль Хана Голь Доктор Лидия Хатуэль (фехтовальщик и участник крупнейших спортивных форумов)

Ранее министр связи Йоаз Хендель заявил, что покинет политику и не примет участие в предстоящих выборах. Дополнительно он сказал, что именно, по его мнению, угрожает Израилю.

Также «Курсор» сообщал, что Смотрич потребовал запретить участие в выборах Объединенного арабского списка.

Помимо этого, новый опрос показал, сколько мест получит Беннет, если вернется в политику.