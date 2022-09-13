Еш Атид представила предвыборный список

Около половины списка составили женщины, а всего там представлено 36 деятелей. Также там присутствуют сразу три репатрианта из бывшего СССР, которые представлены под номерами 6, 16 и 19.
Об этом сообщает издание Walla.
Список Еш Атид получился следующим:
- премьер-министр Яир Лапид
- министр Орна Барбивай
- министр Меир Коэн
- министр Карин Эльхарар
- министр Мерав Коэн
- министр Йоэль (Константин) Развозов (серебряный призер чемпионатов Европы по дзюдо)
- министр Элазар Штерн
- председатель кнессета Мики Леви
- депутат Мерав Бен-Ари
- депутат Рам Бен-Барак
- заместитель министра Йоав Сегалович
- депутат Боаз Топоровски
- бывшый депутат Новой надежды Михаль Шир
- заместитель министра Идан Ролл
- депутат Юрай Лахав-Херцано
- депутат Владимир Белиак
- депутат Рон Кац
- Мати Харкави
- депутат Татьяна Мазарская
- депутат Ясмин Сакс-Фридман
- адвокат Дебби Битон
- депутат Моше (Кинли) Тур Пас
- депутат Саймон Дэвидсон (пловец и тренер)
- Наор Шири
- Шели Таль Мирон
- Ярон Леви (бывший дзюдоист)
- адвокат Ади Азуз
- адвокат Оз Хаим
- Мухаммед Абу Альхиджа («Шоко»)
- Михаль Славни Кабабиа
- Рони Пантанеш Малахи
- Томер Винер
- Ронит Эренфройнд
- Сагит Гамалиэль
- Хана Голь
- Доктор Лидия Хатуэль (фехтовальщик и участник крупнейших спортивных форумов)
Ранее министр связи Йоаз Хендель заявил, что покинет политику и не примет участие в предстоящих выборах. Дополнительно он сказал, что именно, по его мнению, угрожает Израилю.
Также «Курсор» сообщал, что Смотрич потребовал запретить участие в выборах Объединенного арабского списка.
Помимо этого, новый опрос показал, сколько мест получит Беннет, если вернется в политику.