Пиратская партия регистрируется для участия в предстоящих выборах в Кнессет

В политическом движении заявили, что хотят отменить избирательный барьер, чтобы небольшие партии могли пройти в Кнессет.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Мы – партия плавающих голосов. Мы пришли, чтобы создавать голоса, а не загребать голоса», – сказал член партии Дэн Байрон.

Отметим, что Пиратскую партию основало в 2012 году израильское ответвление непочтительного международного политического движения. Ей еще никогда не удавалось получить ни единого места в Кнессете и даже приблизиться к преодолению избирательного барьера.

Ранее мы рассказывали о начале регистрации партий на ноябрьские выборы в Кнессет. Баллотирующиеся партии должны представить свои списки кандидатов председателю Центральной избирательной комиссии, судье Ицхаку Амиту, в среду или четверг с крайним сроком в 22:00 в четверг вечером, 15 сентября.

Партийные представители, прибывшие в ЦИК к 22:00 четверга, смогут завершить регистрацию своей партии, в том числе выбор избирательного бюллетеня, до 00:00. Формы для регистрации запросили уже 55 политических движений, но неясно, сколько среди них на самом деле пройдут регистрацию, чтобы принять участие в выборах.

Также «Курсор» сообщал, что министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин, представляющий «лагерь государственников», полагает, что Лапиду не удастся сформировать правительство. Также он назвал единственного человека, с которым, по его мнению, готовы работать представители обоих блоков.

Помимо этого, согласно результатам проведенного социологического опроса, правый блок набирает 60 мест, а Шакед не проходит в Кнессет.