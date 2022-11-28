Партия ультраортодоксов выдвинула свои требования на коалиционных переговорах

Партия «Яадут а-Тора» требует, чтобы в рамках ее коалиционных договоренностей с Биньямином Нетаниягу была проложена линия метро, ​​которая будет проходить через Бней-Брак, а не только на окраине города, как уже планируется. В партии заявили, что это улучшит доступ жителей Бней-Брака к общественному транспорту.

Об этом сообщает INN.

Channel 12 News заявил, что источники в планировании и проектировании метро в районе Тель-Авива утверждают, что строительство метро не может не происходить в Шабат и что такое условие задержит весь проект.

«Машины, которые роют гигантские туннели, должны работать постоянно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — сказал источник.

Партия «Яадут а-Тора» ответила: «Мы никоим образом не позволим проводить работу в Шабат, что нарушит статус-кво».

Между тем спор о том, можно ли вести строительство в Шабат, уже дошел до муниципалитета Бней-Брака, где пытаются достичь взаимопонимания.

Ранее Курсор писал, что депутат Яадут а-Тора, говоря о коалиционных переговорах, сказал, что есть разногласия с Ликудом по фундаментальным вопросам. Депутат говорит, что «Ликуд» не проводил диалога с «Яадут а-Тора» по фундаментальным вопросам за последние два дня.

Соглашение достигнуто: о чем договорились Ликуд и «Оцма Иегудит». Итамар Бен-Гвир все-таки возглавит министерство внутренней безопасности, которое получит широкие полномочия. Также он призвал остальные правые фракции быстрее сформировать новое правительство.

Также Курсор сообщал, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.