Партия Яадут а-Тора подписала коалиционное соглашение с Ликудом

Партия «Яадут а-Тора» подписала коалиционное соглашение с «Ликудом» сегодня утром, сообщил Исраэль Хайом, информирует INN.

Согласно сообщению, лидер оппозиции и назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу приблизился к завершению формирования нового правительства.

Переговорщики с обеих сторон провели почти 12 часов ночных марафонских переговоров, чтобы добиться прорыва после того, как на прошлой неделе переговоры зашли в тупик.

С новым соглашением «Ликуд» заручился поддержкой четырех из пяти своих правых союзников. Пока еще не было подписано соглашение с харедимской партии ШАС.

Также сообщается, что было обнародовано полное коалиционное соглашение между «Ликудом» и Религиозно-сионистской партией, показывающее, что депутат Кнессета Бецалель Смотрич будет назначен министром внутренних дел в середине срока полномочий правительства после того, как он поменяет пост министра финансов, поменявшись местами с председателем ШАС Арье Дери.

Ранее Курсор писал, что депутат Ликуда прокомментировал слухи о мятеже в партии. Политик рассказал, является ли Нетаниягу бесспорным лидером Ликуда.

Коалиционное соглашение: Смотрич назначит главу COGAT и гражданской администрации. Лапид назвал соглашение «опасной политизацией армии».

Наша редакция писала, что Яир Лапид заявил, что политические партии не могут назначать генерала и подполковника в АОИ, потому что это «опасная политизация армии».

Курсор также сообщал, что избранный премьер-министром Израиля Биньямин Нетаниягу решил отвергнуть критику в адрес своего нового правого правительства. По его словам, он не допустит эрозии демократии Израиля, а также заявил об ограничении возможностей своих консервативных союзников в определении государственной политики по соцвопросам. Также лидер Ликуда пообещал защищать ЛГБТ.