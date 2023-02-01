Паспортный кризис в Израиле: МВД представляет план решения проблемы

Паспортный кризис в Израиле продолжается, и в среднем ожидание встречи для продления паспорта составляет почти шесть месяцев, в то время как в некоторых офисах Управления народонаселения и репатриации в центре страны нет свободных встреч. В связи с этим депутат Кнессета Яаков Ашер (Яадут а-Тора), председатель комитета внутренних дел Кнессета, обратился к МВД с просьбой представить план ликвидации отставания.

Об этом сообщает Globes.

Текущее среднее время ожидания нового паспорта составляет 132 дня в северном регионе, 160 дней в южном регионе и 179 дней в центральном регионе. Многие израильтяне вынули гораздо более дорогие временные паспорта, выдаваемые в аэропорту Бен-Гурион или в Бней-Браке, и в настоящее время 15% всех выдаваемых новых паспортов являются временными паспортами. Израильтяне с двойным гражданством могут выезжать за границу по заграничным паспортам до 1 июля 2023 года.

Генеральный директор МВД Ронен Перец представил сегодня комитету по внутренним делам Кнессета план, предусматривающий сверхурочную работу сотрудников. Четыре основных офиса Министерства внутренних дел будут работать в дополнительную смену с 16:00 до 22:00 с воскресенья по четверг, при этом сотрудники будут отвлекаться от других служб, чтобы посвятить свое время выдаче паспортов. Управлением по делам народонаселения и репатриации также будет создан новый центр, занимающийся только обновлением паспортов, а производственные мощности на фабрике, печатающей паспорта, будут увеличены. МВД рассматривало возможность работы в три смены в день, но по техническим причинам в настоящее время это невозможно.

МВД еще предстоит договориться с Бюджетным отделом Министерства финансов о дополнительных деньгах за дополнительные часы работы или с профсоюзом «Гистадрут» по этому вопросу.

Нынешний кризис начался после кризиса Covid-19, когда небо над Израилем было вновь открыто, и большое количество израильтян обнаружили, что срок действия их паспортов истек. МВД не смогло нанять дополнительных сотрудников, так как кандидатов было мало, а фабрика, печатающая паспорта, не смогла удовлетворить спрос.

Глава отдела данных Управления народонаселения и репатриации Орен Ариав заявил комитету по внутренним делам Кнессета, что спрос на новые паспорта будет еще больше увеличиваться из-за программы безвизового въезда в США, которая вот-вот будет реализована и будет доступна только для владельцев новых биометрических паспортов. паспорта. Как только программа отказа вступит в силу, начнется волна заявок на биометрические паспорта.

Ранее Курсор писал о программе безвизового въезда в США: Израиль преодолел важное препятствие. США публикует данные, показывающие, что процент отказов израильским заявителям ниже 3%, как требуется, но предупреждает, что у правительства есть ограниченное время для принятия необходимых законов.

Наша редакция писала, что посол США в Израиле рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим. Израиль и США уже длительное время ведут переговоры о введени безвизового режима между странами.

Курсор также сообщал, что Шакед заявила, что Израиль, вероятно, достигнет целей, необходимых для программы безвизового въезда в США.