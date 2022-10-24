Смотрич: Нетаниягу «настоящий лжец»

В обнародованной записи глава Религиозного сионизма говорит о том, как бывший премьер-министр пытался сформировать правительство с РААМ.

В записи, обнародованной Kan 11 News, слышно, как ультраправый лидер Бецалель Смотрич говорит, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу «отчаянно хотел» вступить в союз с исламистской партией РААМ после прошлогодних выборов, и что бывший премьер-министр «патологический лжец» за отрицание этого.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Смотрич, который возглавляет партию «Религиозный сионизм», также назвал Нетаниягу «проблемой» и сказал, что его еще могут признать виновным в уголовном процессе, согласно записи, в которой сообщается, что комментарии были сделаны в разговоре во время прошлый год.

Широко известно, что Нетаниягу сделал РААМ щедрые предложения заручиться поддержкой его формирования правительства после выборов в марте 2021 года, но Смотрич исключил этот вопрос. С тех пор, как в июне 2021 года было сформировано ныне уходящее правительство, Нетаниягу и его партия «Ликуд» протестовали против включения РААМ, утверждая, что коалиция опирается на поддержку «сторонников террора», хотя партия неоднократно осуждала террор.

«Если бы я хотел отнять у Биби два места в парламенте, я бы на него накинулся. Он патологический лжец. Он не хотел идти с РААМ? Он был в отчаянии. Я единственный, кто стоял на пути», — сказал Смотрич.

Но поскольку Нетаниягу это отрицает, Смотрич сказал: «Я придерживаюсь линии. Я не вру, когда у меня берут интервью об этом. Я говорю, меня не волнует прошлое — это не важно».

Он добавил, что «даже если бы он был готов дать им немного меньше», чем нынешняя коалиция, «это не имеет значения. В тот момент, когда он соглашается сформировать с ними правительство, он, в конце концов, зависит от них. Сначала он дал бы им меньше, а потом дал бы им все. Иначе мы бы пошли на выборы».

Но Смотрич сказал, что он «сейчас соглашается со своим повествованием, потому что оно служит тому, что я считаю правильным для народа Израиля».

Религиозный сионизм является частью правого религиозного блока во главе с Нетаниягу, который стремится вернуть себе власть на выборах, которые состоятся на следующей неделе. Недавние опросы показали, что альянс не наберет большинства 1 ноября, когда израильтяне придут на избирательные участки в пятый раз с апреля 2019 года из-за затянувшегося парламентского тупика.

Что касается того, почему он выступает против включения РААМ, несмотря на заявление партии о желании отложить в сторону палестинский вопрос и сосредоточиться на гражданских делах, Смотрич сказал, что хочет помочь арабской общественности, но не хочет, чтобы арабские партии чего-то добивались. Он сказал, что хочет, чтобы любые выгоды для арабов исходили от «нас, государства, евреев».

Смотрич также сказал, что Нетаниягу, премьер-министр Израиля дольше всех, в конце концов покинет политическую сцену: «Нетаниягу не останется навсегда. Физика и биология пойдут своим чередом. В конце концов, его признают виновным в суде или я не знаю в чем. Нам нужно немного терпения. Нет никаких сомнений в том, что Нетаниягу — это проблема, хорошо? Но теперь ты должен выбирать между неприятностями».

В своем первоначальном ответе на запись Смотрич сказа, что он и Нетаниягу «работают и сотрудничают в полном объеме и в тесном контакте», при этом предположив, что выпуск записи должен был разжечь разногласия между ними перед выборами.

Позже он опубликовал отдельное заявление, в котором говорится, что запись «старая» и что он разговаривал с Нетаниягу.

«Мы никому не позволим сеять конфликт между нами. Мы будем работать вместе и сформируем еврейское, национальное и сионистское правительство», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем. Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.

Один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.