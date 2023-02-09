Передача полномочий Смотричу является шагом к аннексии для США – СМИ

Посетившая Израиль помощница госсекретаря США Барбара Лиф призвала правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу не продвигать план передачи ключевых полномочий министерства обороны, касающихся Иудее и Самарии, министру финансов Бецалелю Смотричу.

Об этом сообщает Walla со ссылкой на официального представителя, знакомого с ситуацией.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США Барбара Лиф посетила Израиль и провела в Иерусалиме переговоры с советником по национальной безопасности Цахи Ханегби и другими высокопоставленными израильскими чиновниками, пытаясь продвигать меры по сдерживанию эскалации в Иудее и Самарии.

Высокопоставленные израильские и американские официальные лица заявили, что Лиф сказал Ханегби и другим высокопоставленным израильским чиновникам, что администрация Байдена обеспокоена возможностью перехода части полномочий в Иудее и Самарии от министра обороны Йоава Галанта в руки министра Смотрича.

Лиф сказал Ханегби и другим израильским официальным лицам, что такой шаг еще больше осложнит ситуацию в Иудее и Самарии в то время, когда необходимо принять меры, чтобы успокоить этот район, и будет рассматриваться администрацией Байдена как шаг в направлении аннексии Самарии со стороны израильского правительства.

Высокопоставленные чиновники в Министерстве обороны и Армии обороны Израиля заявили помощнику госсекретаря и другим чиновникам в американской администрации, что они категорически против любой передачи власти на Западном берегу Смотричу и обеспокоены последствиями такого шага.

Ранее журналисты писали, что Нетаниягу решил, что полномочия над Гражданской администрацией перейдут к Смотричу.

Также «Курсор» сообщал, что, по словам главы ЦРУ, рост насилия между Израилем и ПА напоминают Вторую интифаду.