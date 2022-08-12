Переговоры о демаркации морской границы: в СМИ сообщили о реакции Израиля на предложение Ливана

Официальный ливанский чиновник предупредил, что «время для переговоров не бесконечно».

Израиль отклонил предложение Ливана в переговорах о демаркации морской границы между двумя странами после встречи с американским посредником Амосом Хохштейном, сообщила в четверг ливанская газета El-Nashra.

Вице-спикер ливанского парламента Бу Сааб заявил, что, хотя Хохштейн «стремится» продолжать свои усилия по этому вопросу, «время для переговоров не бесконечно».

«Чем ближе мы приближаемся к сентябрю, тем более важным становится время. Чтобы сохранить стабильности, все должно закончиться до сентября», — сказал он.

Сааб добавил, что операция «Рассвет» в Газе задержала прогресс в этом вопросе со стороны Израиля, и подчеркнул, что «у нас нет роскоши времени».

Ливанские отчеты за последнюю неделю показали, что последнее предложение Ливана включает воды до линии 23 и газового месторождения Кана, некоторые из которых выходят за эту линию. Линия 23 проходит немного севернее газового месторождения Кариш.

Ранее мы писали, что шиитская террористическая организация Хизбалла обстреляла самолет зенитными ракетами, сообщили ливанские СМИ. Пока не известны дальнейшие подробности происшедшего.

Также Курсор писал о новом заявлении Лапида, где он сказал, что Израиль может победить любую террористическую организацию. «ЦАХАЛ входит в число лучших армий мира, поэтому способен защитить своих граждан от террористических организаций в любой точке планеты», — заявил Лапид.