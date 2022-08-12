Хизбалла обстреляла зенитными ракетами самолет в Ливане

Ливанские СМИ сообщили, что террористическая организация Хизбалла выпустила зенитные ракеты по самолету в западной части Бекаа в Ливане.

В западной части Бекаа в Ливане обстрелян самолет.

Об этом сообщил maariv.

Шиитская террористическая организация Хизбалла обстреляла самолет зенитными ракетами, сообщили ливанские СМИ. Пока не известны дальнейшие подробности происшедшего.

«Курсор» писал, что будет ответ: Хизбалла выступила с новым предупреждением в адрес Израиля. Глава вооруженного движения Ливана «Хизбалла» Сайед Хасан Насралла во вторник предостерег от любых попыток Израиля распространить свои действия против палестинских боевиков на Ливан. Комментарии прозвучали после вспышки насилия между Израилем и движением «Исламский джихад» в секторе Газа.

Мы сообщали информацию от ЦАХАЛа: итоги операции «Рассвет» в цифрах. Предоставлено наглядное изображение результатов операции против Исламского джихада в Газе. Цели достигнуты, цифры впечатляют. При этом Израиль не обещал освобождать пленных террористов.

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