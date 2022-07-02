Перехват беспилотников Хизбаллы: появилось эффектное видео работы ЦАХАЛа

На видео показано, как летящий беспилотник сбивает ракета. Всего, как сообщалось, террористы направили в сторону месторождения Кариш сразу три БПЛА.

Армия обороны Израиля показала, как происходил перехват одного из беспилотников террористов «Хизбаллы».

Ролик был опубликован на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

«Видео момента перехвата БПЛА Хизбаллы предоставленное пресс-службой АОИ», — написали администраторы канала.

В ролике показано, как летящий беспилотник сбивает ракета.

Напомним, что Ливан считает, что месторождение Кариш принадлежит ему. Израиль же настаивает на своем праве добывать там газ. Хизбалла уже угрожала войной из-за этого. И вот сегодня днем, второго июля, силы ЦАХАЛа сбили 3 БПЛА, которые были запущены «Хизбаллой» в сторону газового месторождения Кариш.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.