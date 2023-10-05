Перестрелка в Туль-Кареме: ранены пять израильских бойцов

Детали инцидента расследуются, ответным огнем наши военные ранили несколько боевиков.

В четверг утром, 5 октября, Силы армии обороны Израиля провели антитеррористическую операцию в Туль-Кареме, где между ними и местными боевиками началась перестрелка. В результате происшествия пять наших бойцов получили ранения.

Об этом сообщает издание News.walla.

Против военнослужащих пограничного спецназа, в частности применяли взрывные устройства. Когда солдаты покидали место проведения операции боевики смогли устроить засаду и в результате взрывов нескольких гранат пять наших бойцов получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии двое получили травмы от легких до средней тяжести. Их госпитализировали в больницы "Гилель Яффе" в Хадере, "Ланиадо" в Нетании, "Меир" в Кфар-Сабе и "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Их семьи уведомлены о случившемся.

Спецназовцы захватили разыскиваемого террориста, а также ответным огнем ранили нескольких боевиков.

Других подробностей пока не разглашают. Данный инцидент расследуется.

"Курсор" писал ранее, что в результате столкновений с силами ЦАХАЛа на контрольно-пропускном в деревне Бурка двое подростков получили ранения от огнестрельного оружия.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ и ШАБАК арестовали восемь студентов Бирзейтского университета к северу от Рамаллы по подозрению в том, что они планировали совершить нападение в ближайшее время.

Напомним, что у деревни Дир-Шараф рядом с палестинским городом Наблус (Шхем) были обстреляли позиции израильских военнослужащих. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.