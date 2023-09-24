Перестрелка возле Тулькарма — появилось видео мощного взрыва на крыше машины ЦАХАЛа

В ходе операции ЦАХАЛа ранен один солдат.

Под огнем террористов и в борьбе с самодельными взрывными устройствами (СВУ) израильские силы безопасности уничтожили командный центр террористов и арсенал взрывчатки в лагере беженцев Нур-Шамс.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ЦАХАЛа в воскресенье утром.

Во время рейда военнослужащие ЦАХАЛа открыли ответный огонь по боевикам-террористам, сообщалось о нескольких попаданиях.

Палестинское новостное издание WAFA сообщило о гибели двух террористов: Абдуррахмана Сулеймана Абу Дагаша, 32 лет, и Асаада Джабави, 21 года. Солдат ЦАХАЛа получил осколочные ранения средней степени тяжести.

Во время боя в солдат бросали взрывные устройства.

Например на видео ниже зафиксировано, как взрывчатка сдетонировала на крыше машины ЦАХАЛа. О повреждениях не сообщается.

תיעוד נוסף ממחנה הפליטים נור א-שמס הלילה: מטען חבלה עוצמתי מופעל על רכב צה"לי ממוגן - לא היו נפגעים בפיצוץ המטען@Doron_Kadosh pic.twitter.com/1yU0tVaDqP — גלצ (@GLZRadio) September 24, 2023

Перед рейдом ЦАХАЛа в этом районе террористы установили как минимум одно фугасное противотанковое устройство, а также другие замаскированные заряды. На изображениях, опубликованных военными, видно использование бульдозеров D9 в этом районе.

Подразделение коммандос «Эгоз», разведывательный батальон «Голани», пограничная полиция и Шин Бет действовали в тандеме, чтобы обнаружить и уничтожить центр управления и арсенал взрывчатки.

Комната управления террористами была заполнена наблюдательным оборудованием и компьютерами. На фотографиях, сделанных ЦАХАЛом, видно, что террористы установили камеры и каналы в режиме реального времени, которые обеспечивали наблюдение за территорией и улицами с разных точек зрения. Арсенал состоял из десятков самодельных бомб и нескольких больших бензобаков.

Курсор писал вчера, что жители Газы стреляют по солдатам ЦАХАЛа - беспорядки у границы Израиля продолжаются.