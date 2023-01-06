Пилотам ВВС Израиля запрещено летать на самолетах F-35: названа причина

Министерство обороны США и органы разведки запрещают пилотам ВВС Израиля (IAF) с заграничными паспортами летать на истребителях F-35, опасаясь утечки информации и технологий.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

США пошли на этот шаг из-за все более растущего внимания к информационной безопасности и защите интересов Америки. В результате источники утверждают, что ВВС приняли это условие и отказались от назначения пилотов на самолеты F-35 Adir .

Истребитель Adir — это одноместный многоцелевой самолет-невидимка, который можно использовать для сбора разведывательных данных и атак. Кроме того, это единственный истребитель с отсеком для хранения оружия, которое невозможно отследить. Каждый истребитель F-35 Adir стоит от 85 до 100 млн долларов.

Он может летать со скоростью 1,6 Маха и дальностью до 2 200 км. Израиль уже приобрел у США 50 таких самолетов с возможностью покупки еще 25 в будущем. Всего в течение десятилетия у ЦАХАЛа будет три действующих эскадрильи IAF.

Между тем, в связи с этим, официальные лица правительства США недавно связались с ЦАХАЛом и выразили обеспокоенность по поводу того факта, что израильские военные имеют автомобили, произведенные в Китае, которые используются офицерами ЦАХАЛа.

США выразили обеспокоенность тем, что китайские автомобили с передовыми мультимедийными системами могут помечать конфиденциальную информацию с мобильных телефонов офицеров ЦАХАЛа и хранить ее в облачной сети для разведки Китая. Однако в этом вопросе был найден компромисс: конфиденциальная информация была передана в защищенную и надежную израильскую облачную систему.

Ранее Курсор писал, что США перебрасывают шесть истребителей на израильскую авиабазу. Американские и израильские военные проведут совместные учения.

Наша редакция сообщала, что авиапарк ВВС Израиля пополнится еще тремя истребителями-бомбардировщиками F-35.

Курсор также писал, что Израиль закупил у США 12 тяжелых транспортных вертолетов CH-53K . Минобороны Израиля закупило у США тяжелые транспортные вертолеты CH-53K для ВВС взамен вертолетов Yasur, которые в настоящее время используются вооруженными силами страны.