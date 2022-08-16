Письмо Трампа Нетаниягу санкционировало суверенитет Израиля в Иудее и Самарии — доклад

В обмен на такое признание тогдашний президент США Дональд Трамп попросил Биньямина Нетаниягу принять будущее палестинское государство.

В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп направил подписанное письмо тогдашнему премьер-министру Биньямину Нетаниягу, разрешающее Израилю суверенитет над Иудеей и Самарией, сообщила The Jerusalem Post, пишет Israel Hayom.

Письмо от 26 января 2020 года было написано всего за два дня до того, как Трамп представил в Белом доме свой исторический мирный план. В обмен на такое признание Трамп попросил Нетаниягу принять будущее палестинское государство.

«В обмен на то, что Израиль реализует эту политику и официально примет подробные территориальные планы, не противоречащие Концептуальной карте, прилагаемой к моему видению, — Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля в тех районах Западного берега, которые, согласно моему видению, являются частью Израиля», — говорилось в письме.

Документ ставит под сомнение повествование «Во все тяжкие: мемуары Белого дома», новой книги Джареда Кушнера, зятя Трампа и бывшего старшего советника.

В своей книге Кушнер пишет, что он и Трамп не знали о таких разбирательствах, и что бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман пошел за их спиной и «заверил Биби, что он заставит Белый дом немедленно поддержать аннексию».

После официального обнародования мирного плана 28 января 2020 года Нетаниягу заявил на пресс-конференции, что суверенитет Израиля будет реализован в Иудее и Самарии в ближайшие дни, тогда как Кушнер заявил СМИ обратное.

Ранее Курсор писал, что американский чиновник заявил, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.

Наша редакция также писал, что у Трампа при обыске изъяли 11 комплектов секретных документов. В список включены документы с грифом «совершенно секретно», доступные только сотрудникам специальных правительственных учреждений.