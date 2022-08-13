СМИ: У Трампа при обыске изъяли 11 комплектов секретных документов

В список включены документы с грифом «совершенно секретно», доступные только сотрудникам специальных правительственных учреждений.

8 августа агенты Федерального бюро расследований США изъяли 11 комплектов секретных документов во время обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде.

Министерство юстиции США частично подтвердило сообщения СМИ, заявив, что у Трампа были изъяты совершенно секретные документы, но не уточнив их объем. Кроме того, Министерство юстиции заявило, что бывший президент подозревается в нарушении Закона о шпионаже.

По словам адвокатов Трампа, бывший президент США рассекретил обнаруженные документы в соответствии со своими полномочиями перед уходом из Белого дома. По словам самого Трампа, агентам ФБР «не было необходимости» изымать рассекреченные документы, поскольку они могли получить их в любое время, «не играя в политику и не врываясь в Мар-а-Лаго».

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